Guerra, stessa strategia usata a Mariupol. Severodonetsk, nuova città martire

Guerra Russia Ucraina, il nuovo obiettivo: stesso destino di Azovstal

La guerra in Ucraina è arrivata al terzo mese di bombardamenti e missili russi. Putin non intende fermarsi e le parti sono lontane da un'intesa sul cessate il fuoco. Zelensky ha ribadito l'intenzione di non voler cedere nessuna parte del territorio al nemico e quindi si continua a combattere. I russi hanno individuato una nuova Mariupol, una città strategica del Donbass che puntano a conquistare ad ogni costo, con la strategia - si legge sul Corriere della Sera - di distruggerla totalmente, non lasciando neanche un palazzo in piedi, si tratta di Severodonetsk. Per l’intelligence britannica è il principale obiettivo dei russi. Poco più di centomila anime prima del 24 di febbraio, molte di meno nelle ultime settimane, Severodonetsk ha visto fin qui colpiti dai missili di Mosca 583 obiettivi militari, 41 postazioni di comando, 76 formazioni di artiglieria.

Una forza di fuoco - prosegue il Corriere - che rischia di mettere in ginocchio questa città operaia, dove l’Azot — uno dei più grandi impianti chimici d’Europa che ha qui sede— non può che richiamare alla memoria l’Azov e il destino dell’acciaieria Azovstal. Attaccata su quattro lati, fa parte di un fronte più ampio. Ma è a Severodonetsk cui mirano i russi, insieme all’autostrada Lysychansk Bakhmut, la «strada della vita» come la chiamano. A maggioranza ucraina ma rivendicata dai separatisti già dal 2014, proprio come Mariupol, è passata di mano fino a quando l’esercito di Kiev non ne ha ripreso il controllo.

