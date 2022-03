Guerra, strage al teatro di Mariupol. Almeno 500 civili dentro, molti bambini

Guerra Russia Ucraina, quella grossa scritta "bambini" ignorata

La guerra in Ucraina non smette e anzi si fa sempre più cruenta. Ormai sono 22 i giorni consecutivi di bombardamenti dei russi nelle città del Paese e una in particolare è stata quasi totalmente rasa al suolo dai missili degli uomini di Putin. Si tratta di Mariupol, dove ieri c'è stata la strage di civili nel principale teatro della città, erano presenti all'interno almeno 500 persone. Lo riferisce Human Rights Watch. Maxar Technologies, una società privata statunitense, ha distribuito immagini satellitari raccolte il 14 marzo che mostravano la parola "bambini" in caratteri russi di grandi dimensioni, dipinta per terra fuori dall'edificio.

Molte le perdite anche da parte dei russi in battaglia. I servizi segreti statunitensi stimano che nelle tre settimane di guerra in Ucraina siano morti più di 7.000 soldati russi. Lo riporta il New York Times. Il quotidiano ha avuto accesso ai dati delle agenzie di intelligence statunitensi, che considerano prudenziale la cifra di 7.000 morti tra i ranghi dell'esercito russo. Le vittime avranno implicazioni negative per l'efficacia delle truppe, comprese quelle che combattono con i carri armati, hanno detto al giornale funzionari del Pentagono, secondo cui quando il 10% dei membri di un'unità militare viene ucciso o ferito, quell'unità non è più in grado di combattere.

