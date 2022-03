Guerra Ucraina, nuova base Nato a Est. E gli Usa faranno gli F35 a Cameri

Guerra Ucraina, Biden pronto all'apertura di una nuova base militare in Est Europa

Gli Stati Uniti preparano una nuova base militare permanente in Europa orientale. Fonti molto autorevoli, personalmente coinvolte nella pianificazione strategica occidentale, confermano a Repubblica che l’amministrazione Usa sta considerando la costruzione di una nuova base permanente in Europa orientale. La decisione definitiva potrebbe essere presa al vertice Nato in programma a giugno a Madrid, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

"La presenza delle forze americane in Europa è salita a oltre 100mila uomini". Si spiega che "il Pentagono non ha ancora stabilito se questo livello diventerà permanente, ma è arrivato alla conclusione che la postura in Europa orientale va aggiornata, comunque finisca il conflitto ora in stallo. Quindi valuta la creazione di una base nella regione, che serva nello stesso tempo da monito, deterrenza, e punto da cui arrivare velocemente su eventuali teatri di guerra, se dopo Kiev Mosca decidesse di minacciare anche qualche paese Nato".

Guerra Ucraina, l'Italia produrrà nuovi F-35 Usa

Tra le candidate ci sono la Polonia e la Romania con Costanza. Ma intanto anche l'Italia fa parte della strategia militare a stelle e strisce. In particolare, è proprio in Italia che si produrranno i nuovi F-35 a stelle e strisce. Come spiega il Fatto Quotidiano, "l’Italia aumenterà la produzione di cacciabombardieri F-35, i controversi velivoli da guerra con la tecnologia più avanzata al mondo, progettati dall ’americana Lockheed Martin. Nella fabbrica di Cameri (Novara) saranno prodotti anche gli F-35 comprati da altri Paesi europei, come la Svizzera e, probabilmente, la Finlandia, la Germania, il Belgio e la Polonia. Finora sono usciti dalle linee di assemblaggio solo una parte degli aerei destinati alle nostre forze armate e all’Olan - da e le ali anche per una parte dei caccia che vengono prodotti da Lockheed nel suo stabilimento principale, a Fort Worth, in Texas".

