Guerra Ucraina: Parlamento russo valuta uscita Mosca da Oms e Wto

Guerra Russia Ucraina: media, Duma valuta ritiro Mosca da Oms e Wto

La Russia potrebbe decidere di uscire da una serie di organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Secondo quanto riferito dal vicepresidente della Duma, Piotr Tolstoy, il ministero degli Esteri ha inviato alla Camera bassa del Parlamento russo un elenco di accordi da cui valutare il ritiro.

"Intendiamo esaminarlo insieme al Consiglio della Federazione", il Senato, ha spiegato il deputato del partito di governo Russia Unita. "La Russia si e' ritirata dal Consiglio d'Europa, ora il prossimo passo e' ritirarsi dall'Oms e dal Wto, che hanno trascurato tutti gli obblighi nei confronti del nostro Paese", ha aggiunto Tolstoy. "C'e' del lavoro da fare per rivedere i nostri obblighi internazionali, i trattati, che oggi non portano benefici, ma danni diretti al nostro Paese", ha concluso il parlamentare.

Ucraina: A Kiev si apre il primo processo per crimini di guerra

E' iniziato oggi a Kiev il primo processo per crimini di guerra dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Imputato un soldato russo accusato di avere ucciso un civile disarmato. Il processo, che dovrebbe essere seguito da molti altri, mettera' alla prova il sistema giudiziario ucraino in un momento in cui anche le istituzioni internazionali stanno conducendo le proprie indagini sugli abusi commessi dalle forze russe. Vadim Shishimarin, 21 anni, comparira' al tribunale distrettuale di Solomyansky di Kiev per la morte di un uomo di 62 anni nel nord-est dell'Ucraina il 28 febbraio. Accusato di crimini di guerra e omicidio premeditato, il soldato di Irkutsk in Siberia rischia l'ergastolo. "Capisce di cosa e' accusato", ha detto all'Afp il suo avvocato Viktor Ovsiannikov, senza rivelare il caso per la difesa. Le autorita' ucraine affermano che sta collaborando con gli investigatori e ammettendo i fatti dell'incidente avvenuto appena quattro giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. I pubblici ministeri hanno detto che Shishimarin era al comando di un'unita' in una divisione di carri armati quando il suo convoglio e' stato attaccato. Lui e altri quattro soldati hanno rubato un'auto e, mentre stavano viaggiando vicino al villaggio di Shupakhivka nella regione di Sumy, hanno incontrato un uomo di 62 anni in bicicletta. "Uno dei soldati ha ordinato all'imputato di uccidere il civile in modo che non lo denunciasse", ha detto l'ufficio del pubblico ministero. Shishimarin ha quindi sparato con un fucile d'assalto Kalashnikov dal finestrino del veicolo e "l'uomo e' morto sul colpo, a poche decine di metri da casa sua", hanno aggiunto in una nota.

Ucraina, prosegue evacuazione da Azovstal

A Mariupol, "prosegue la missione di evacuazione" dei soldati ancora all'interno delle acciaierie Azovstal. Lo ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mosca ha annunciato la "resa" di 265 combattenti ucraini, di cui 51 "gravemente feriti". L'Ucraina ha assicurato la scorsa settimana che c'erano più di 1.000 soldati ucraini, di cui 600 feriti. Il ministero della Difesa di Kiev ha fatto sapere che "questi eroi ucraini" saranno scambiati con prigionieri russi per consentire loro di tornare nel Paese

