Guerra Ucraina, russi attaccano Azovstal. Putin a Macron: "Aperti al dialogo"

Guerra Russia Ucraina, sindaco di Mariupol: "Qui Putin ha già superato Hitler"

A Mariupol "più di 20mila civili sono stati uccisi in soli due mesi. Non posso dire se i russi stiano preparando qualcosa per il 9 maggio o meno. Hanno già fatto tutto il possibile, hanno distrutto la città. Putin ha già superato Hitler. Può essere orgoglioso di se stesso", ha detto il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, in un briefing online al media center di Kiev.

Guerra Russia Ucraina: sindaco Mariupol, 40 mila civili deportati

La Russia ha deportato con la forza 40.000 residenti da Mariupol nei territori occupati di Donetsk o in Russia dall'inizio della guerra, le parole del sindaco, Vadym Boichenko.

Guerra Russia Ucraina, sindaco: a Mariupol 20mila morti; abitanti costretti a seppellirli

A Mariupol sono stati uccisi 20 mila civili e le truppe russe stanno costringendo i residenti a ripulire le macerie causate dai combattimenti e a seppellire alcune delle vittime.

Guerra - Putin a Macron: "Russia aperta al dialogo". Macron a Putin: "Stop aggressione Ucraina"

"La Russia è ancora aperta al dialogo", ha detto Putin a Macron, ma "l'Occidente deve smettere di fornire armi all'Ucraina". Il presidente francese allo zar di Mosca: "La Russia sia all'altezza delle sue responsabilità di membro permanente del Consiglio di sicurezza, mettendo fine alla sua aggressione devastatrice". La telefonata è durata poco più di due ore. I due non si sentivano da oltre un mese, precisamente dal 29 marzo scorso, piu' o meno quando sono stati scoperti i cadaveri a Bucha, "crimini per i quali devono rispondere" le autorita' russe, aveva affermato il presidente francese. Dal dicembre 2021 i due capi di Stato hanno avuto circa 20 colloqui telefonici, 9 dei quali dopo l'inizio della guerra in Ucraina il 24 febbraio scorso (l'ultimo e' quello di oggi). Nella telefonata del 29 marzo i due leader avevano discusso di un'operazione di evacuazione degli abitanti di Mariupol, assediata dai russi. Il 25 aprile Putin ha inviato a Macron i suoi rallegramenti per la rielezione a presidente della Repubblica, avvenuta il giorno prima

