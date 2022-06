Guerra Ucraina, tensione Zelensky-Macron. Si bloccano già gli aiuti a Kiev

Tensione Macron-Ucraina. "La Russia non va umiliata". "Così umilia lui la Francia"

Emmanuel Macron propone la Francia come potenza mediatrice e sostiene che per arrivare a una soluzione negoziale la Russia non vada umiliata. Ma Kiev non la prende bene e anzi allontana l'ipotesi negoziale: "Non è il momento di trattare". Ma l'occidente si muove. "Gli appelli per evitare l'umiliazione della Russia possono solo che umiliare la Francia o qualsiasi altro paese che farebbe questo appello. Perché è la Russia ad umiliare se stessa. Sarebbe meglio concentrarci tutti su modo di rimettere la Russia al suo posto. Questo porterà pace e salverà vite".

Ad affermarlo in un tweet è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba replicando all'appello sulla stampa francese del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che aveva chiamato a non "umiliare la Russia". Sui quotidiani locali tra cui 'Ouest France' Macron aveva sottolineato la necessità di "non umiliare la Russia per far in modo che nel momento in cui i combattimenti cesseranno potremmo costruire un strada di uscita attraverso le vie diplomatiche. Sono convinto che sia il ruolo della Francia essere una potenza di mediazione".

Si fermano gli invii di aiuti umanitari dall'occidente all'Ucraina

Intanto, come racconta il Messaggero, "l'ondata di aiuti umanitari all'Ucraina ha perso forza. A tre mesi dall'inizio del conflitto i depositi di Leopoli risultano inutilmente vasti rispetto a quanto contengono. Eppure nelle prime settimane di guerra non si sapeva più dove sistemare i pacchi. A questo si aggiungono le truffe sempre più numerose. Le indagini dei servizi segreti ucraini hanno di recente portato a degli arresti nella regione di Odessa per un carico di aiuti destinati ai difensori mai arrivati".

Come spiega sempre il Messaggero, "anche il magazzino del Center of United Solutions è sempre più vuoto". In base alle statistiche "le donazioni dai Paesi europei si sono più che dimezzate".

