Irlanda del Nord, vince il Sinn Fein: "Referendum d'unificazione". Uk addio?

Elezioni Irlanda del Nord, storica vittoria del Sinn Fein. Possibile referendum di unificazione dell'Irlanda

Il Sinn Fein, l'antico braccio politico dell'Ira (Irish Republican Army), è ufficialmente il primo partito nelle elezioni per l'Assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord. Secondo i risultati definitivi ha conquistato 27 seggi e Michelle O'Neill, leader del partito, diventerà il primo ministro nazionalista nella storia del Paese. In seconda posizione si è collocato il Partito democratico unionista con 24 seggi.

Si tratta di una vittoria storica, come sottolinea Repubblica. "Questa è una nuova era", annuncia la 45enne O’Neill, entrata in politica con l’ex braccio politico dei terroristi dell’Ira dopo la Pace del Venerdì Santo nel 1998. Sir Jeffrey mastica amaro. "Si apre un nuovo mondo: per la prima volta nella Storia, 101 anni dopo la partizione dell’isola, saranno i cattolici repubblicani, e non gli unionisti, a indicare il primo ministro dell’Irlanda del Nord", scrive Repubblica.

"Esplodono la festa e gli abbracci tra donne e uomini in verde di Sinn Féin: il sogno della riunificazione con l’Irlanda è più vicino, ma ancora complicato poiché è Londra a decidere su un eventuale referendum". Ma il Regno Unito appare più disunito che mai.

