Meloni “soddisfatta” del vertice in Ue: resta il gelo con Macron sull’Ucraina

Ue, Meloni: molto soddisfatta del risultato del vertice

"Sono molto soddisfatta del risultato di questo Consiglio europeo. Penso valga la pena di approfondire i vari temi nella mattinata in una conferenza stampa che stiamo organizzando". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice Ue in piena notte.

Migranti, leader Ue: riconoscere specificità frontiere mare

Il Consiglio europeo "riconosce le specificità delle frontiere marittime, anche per quanto riguarda la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata per quanto riguarda le attività di ricerca e salvataggio e, in tale contesto, prende atto del rilancio del gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio". È quanto si legge nelle conclusioni dei leader Ue adottate al Consiglio europeo.

Migranti: leader Ue, mobilitare ingenti fondi difesa confini

Il Consiglio europeo, si legge ancora, "invita la Commissione a mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi dell'Ue per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa la sorveglianza aerea e delle attrezzature. In tale contesto, il Consiglio europeo invita la Commissione a finalizzare rapidamente la strategia europea di gestione integrata delle frontiere".

Macron: no bilaterale con Meloni ma insieme per Samp-T a Kiev

"Non ho avuto un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni ma ci siamo incrociati. E sono felice soprattutto che faremo insieme una cosa importante per l'Ucraina, con la decisione sui Samp-T (sistema missilistico ndr). È questo ciò che conta, l'efficacia". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue rispondendo a una domanda sulle affermazioni della premier Meloni che aveva definito "inopportuno" l'invito di Macron a Zelensky.

Macron: Meloni? Io rispetto sempre tutti per principio

"Io rispetto sempre tutti, e' una scelta. Una questione di principio", ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo le frizioni di ieri con la premier.

Ue, Tajani: Italia non e' isolata. Da Macron gaffe diplomatica

"Un errore", "una gaffe diplomatica che non va nella direzione di rafforzare l'azione dell'Europa a favore della liberta' dell'Ucraina" e da parte del governo "di una grande democrazia amica". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce il mancato invito all'Eliseo di Emmanuel Macron al presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme con il cancelliere tedesco Olaf Scholz per incontrare il premier ucraino Volodymyr Zelensky. "Non c'e' nessun problema sull'Ucraina - aggiunge -continueremo a sostenere la lotta di liberta' di quel paese".

L'Italia non e' isolata, sottolinea Tajani, ha "un ruolo da protagonista a cui continuiamo a lavorare. Abbiamo l'appoggio degli Stati Uniti e proprio ieri abbiamo rafforzato le sinergie strategiche con il Regno Unito con il quale c'e' piena sintonia sui rapporti con la Nato, sulla questione migranti, sulle politiche nei Balcani, per la Libia, sulla pace in Medioriente, sulla questione energetica. Il regno unito ci considera un partner di primo livello e noi consideriamo loro cosi'".