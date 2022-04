Odessa, nave russa a fuoco con dentro 510 membri. Colpita da missile ucraino

Guerra Russia Ucraina, Mariupol: "40 mila persone deportate"

Nessuna tregua in Ucraina, la guerra continua senza sosta da più di 50 giorni i russi bombardano le principali città del Paese. L'esercito di Putin adesso sta concentrando gli attacchi su Mariupol e sul Donbass e la situazione nella città martire che affaccia sul Mar d'Azov è sempre più drammatica. "Prima dell'assedio, oltre centomila persone hanno lasciato la città liberamente, dopo l'assedio siamo riusciti a far evaquare molte persone grazie ai corridoi umanitari, inoltre circa 40 mila persone sono state deportate in Russia. Ma oltre 130 mila persone restano intrappolate in città". Così il vicesindaco di Mariupol Sergey Orlov, ospite a Otto e mezzo su La7.

"Missili Neptune hanno causato gravissimi danni alla nave russa. Gloria all'Ucraina!". Il consigliere del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych ha affermato che "c'è una sorpresa per l'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero", la Moskva. "In questo momento sta bruciando e con il mare in tempesta non si sa se saranno in grado di ricevere aiuto. Ci sono 510 membri dell'equipaggio", ha detto in una trasmissione su YouTube. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, esprime un grande dispiacere per il rifiuto del suo omologo francese, Emmanuel Macron, di affermare che le uccisioni in Ucraina sono un "genocidio". "Se vere, queste sue parole ci feriscono molto", ha detto Zelensky in una conferenza stampa con i capi di Stato di Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia, in visita nella capitale ucraina.

Leggi anche: