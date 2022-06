Processo Depp, Camille Vasquez: avvocata bella e vincente fa impazzire gli Usa

Processo Depp, Camille Vasquez e quel flirt con il suo assistito

Il processo ai danni di Johnny Depp per molestie nei confronti della ex compagna Amber Heard, ha fatto emergere la figura dell'avvocata dell'attore, Camille Vasquez. La 37enne di origine ispanica - si legge sulla Stampa - ha difeso il divo in tribunale e dopo la vittoria nella causa tutti i principali studi legali di Hollywood se la contendono. Quel successo ha il volto, la tenacia, la preparazione, la determinazione di Camille, associata dello studio nella sede californiana di Orange County, che ha trasformato sul banco degli imputati Amber Heard in una bugiarda, abbandonata dagli amici, incapace di tenere una parte in un film senza invocare il nome dell’ex marito. "Se qui c’è una che ha fatto degli abusi, quella è lei Miss Heard", ha detto chiudendo la sua arringa difensiva la scorsa settimana poche ore prima del verdetto che ha condannato l’attrice per diffamazione.

Il video - prosegue la Stampa - in cui infila una sequenza impressionante di «obiezione vostro onore» (quasi tutte accolte) su TikTok è stato visto 541 milioni di volte; una fan si è tatuata frasi e look della Vasquez sul braccio e gli adulatori del dannato Depp si sono persino fatti cullare dal sogno che fra la giovane avvocata e l’attore 58enne ci fosse qualcosina in più del rapporto fra cliente e avvocato, come se fosse un film e non il mondo reale quello che contava. Spietata e chirurgica nell’affondare il colpo. All’attrice Amber Heard ha ricordato che nessuno è venuta a soccorrerla, dove sono le sue amiche? Solo la sorella si è presentata. Donna contro donna. E piccoli trucchi per evidenziarne menzogne e cabotaggi. «Non aveva detto che avrebbe devoluto parte dei soldi del divorzio alla American Civil Liberty Unions?», ha detto rimarcando che l’associazione per i diritti civili attende ancora l’assegno.

Leggi anche: