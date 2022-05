Russia: pronti a negoziati con Kiev. Ma scatta la controffensiva ucraina

Crimini di guerra: un soldato russo chiede perdono in tribunale a Kiev



Russia pronta a tornare ai negoziati con l'Ucraina - La Russia è pronta a tornare ai negoziati con l'Ucraina se Kiev esprimerà "disponibilità" a tornare anche lei al tavolo. Lo ha detto oggi il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko. "Il processo negoziale non è stato interrotto da noi, è stato messo in pausa dai nostri partner ucraini. Non appena esprimeranno la loro disponibilità a tornare al tavolo dei negoziati, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che c'è qualcosa di cui discutere", ha detto Rudenko ai giornalisti a Mosca, secondo Interfax. Martedì 17 maggio, Rudenko ha affermato che i negoziati tra Russia e Ucraina non stavano andando avanti in alcun modo, Kiev si era effettivamente ritirata dal processo negoziale.

Mosca, attacco contro villaggio russo, un morto - Almeno una persona e' morta questa mattina all'alba in un attacco delle forze ucraine contro il villaggio russo di Tyotkino, nella regione di Kursk (sud-ovest), vicino al confine con l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Roman Starovoyt, che ha parlato anche di "feriti".

Soldato russo chiede perdono in tribunale a Kiev - Ha chiesto 'perdono' il sergente russo Vadim Shishimarin, 21 anni, processato a Kiev per crimini di guerra e omicidio premeditato di un civile di 62 anni disarmato nella regione di Sumy all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. "So che non sarete in grado di perdonarmi, ma comunque vi chiedo perdono", ha detto il sergente Shishimarin rivolgendosi alla moglie dell'uomo che ha ammesso di aver ucciso. Nella sua deposizione il Soldato-imputato ha raccontato dettagliatamente come ha sparato contro l'uomo sulla bicicletta.

Leggi anche:

Timmermans attacca l'Eni: vietato pagare in rubli. Ma la verità è diversa

Governo, crolla tutto: crisi a giugno, elezioni tra fine settembre e ottobre

Prezzi, la crisi dura arriva nell’inverno 2023. La scelta suicida dell’Europa

Crisi energetica e sanzioni: la politica balbetta, mentre le aziende chiudono

Caso Rai Tg1 e crisi energetica, altro che società liquida: è un mondo di gas

Sassuolo-Milan, biglietti a 3000 euro. BOOKMAKERS: ECCO LE QUOTE SCUDETTO

Elettra Lamborghini: "Mi fa ridere Zalone, amo gli horror e a Only Fun..."

Cartabianca, maxi-rissa tra Orsini e Ruggieri (Fi): "Lei è un povero cretino". VIDEO

BPER Banca, continua il progetto benefico con FNOPI