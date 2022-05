Spari in una chiesa in California e attacco a Houston: Usa, morti e feriti

Usa: sparatoria chiesa California, arrestato asiatico 68enne

L'uomo arrestato per la sparatoria alla chiesa presbiteriana di Laguna Woods, California, e' un asiatico di 68 anni, originario di Las Vegas. Lo riporta il Los Angeles Times che cita fonti dell'ufficio dello sceriffo di Orange County, dove si trova la piccola citta' a 80 chilometri a sud di Los Angeles. Al momento della sparatoria nella chiesa c'erano una trentina di persone, che stavano partecipando a una funzione della congregazione presbiteriana taiwanese.

Usa: media, in chiesa California c'era congregazione taiwanese

Al momento della sparatoria, nella chiesa di Laguna Woods, California, c'era una funzione svolta da una congregazione taiwanese. Lo riporta il Los Angeles Times. E' quanto emerge dalle indagini riguardo l'episodio avvenuto nel pomeriggio nella citta' a 80 chilometri a sud di Los Angeles, dove una persona ha sparato sui fedeli, uccidendo una persona, ferendone in modo grave quattro e una quinta in maniera lieve. Al momento della sparatoria all'interno della chiesa c'erano una trentina di persone.

Usa: sparatoria chiesa in California, 5 feriti di cui 4 gravi

Il bilancio della sparatoria nella chiesa presbiteriana di Laguna Woods, nel sud della California, e' salito a cinque feriti, di cui quattro in "condizioni gravi". Una sesta persona e' morta. Lo sparatore e' stato arrestato e l'arma recuperata. Non si conoscono ancora le motivazioni dell'episodio. La Geneva Presbyterian Church si trova in una comunita' formata in prevalenza da pensionati bianchi. Tra un'ora lo sceriffo della contea terra' una conferenza stampa per fornire aggiornamenti.

Usa: sparatoria a Houston, 2 morti e 3 feriti

Due persone sono morte e tre ferite gravemente in una sparatoria presso un mercatino dell'usato a Houston, nello Stato Usa del Texas. Lo scontro a fuoco avrebbe avuto origine da un contenzioso tra le cinque vittime, tutti giovani di eta' inferiore a 30 anni e che si conoscevano a vicenda.

Usa: 18enne arrestato per strage Buffalo, "volevo colpire neri"

Payton Gendron, il diciottenne sospettato di aver aperto il fuoco in un supermercato di Buffalo sabato, uccidendo dieci persone e ferendone tre, ha detto alle autorita' che stava prendendo di mira la comunita' nera. Lo riporta la Cnn citando un funzionario a conoscenza dell'indagine. Gendron, aggiunge la stessa fonte, avrebbe rilasciato dichiarazioni inquietanti descrivendo le sue motivazioni e lo stato d'animo dopo il suo arresto. Tali affermazioni erano chiare e piene di odio verso la comunita' nera, conclude il funzionario.

Usa: strage Buffalo, martedi' visita di Biden alla città

Il presidente Usa, Joe Biden, si rechera' a Buffalo martedi' prossimo. Lo annuncia la Casa Bianca in una nota. "Il Presidente e la First Lady si recheranno a Buffalo, New York, per per partecipare al dolore della comunita' che ha perso dieci vite in un'insensata e orribile sparatoria di massa", si legge. Biden ha gia' bollato la strage al supermarket come un "atto di terrorismo interno" e "un crimine ripugnante". Per il capo della Casa Bianca si e' trattato di "un crimine ripugnante e motivato dall'odio razziale perpetrato in nome della disgustosa ideologia del nazionalismo bianco" e che e' antitetico a ogni cosa che rappresenta l'America". "Dobbiamo fare tutto cio' che e' in nostro potere per porre fine a questo terrore alimentato dall'odio", ha concluso Biden in un comunicato

