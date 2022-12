Taiwan si prepara a combattere con la Cina. Leva obbligatoria di 1 anno

Leva militare obbligatoria allungata da 4 mesi a 1 anno a Taiwan

Taiwan spera di non dover fare la guerra, ma intanto si prepara a combatterla. Dopo le manovre aeree e navali da record dell'esercito cinese dei giorni scorsi sullo Stretto, Taipei annuncia l'estensione della leva militare obbligatoria e qualche cambiamento nella strategia di difesa. Con le forze armate di Pechino che si avvicinano progressivamente, l'isola reagisce cercando di mostrare gli aculei sperando servano come forma di deterrenza verso il grande vicino che la reclama come parte del suo territorio.

La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha annunciato che il servizio militare obbligatorio a Taiwan sarà esteso da quattro mesi a un anno, a partire dal 1° gennaio 2024, per rafforzare la prontezza di combattimento di Taiwan contro potenziali attacchi di Pechino. Non solo. Tsai ha anche promesso di aumentare lo stipendio mensile dei coscritti, dall'attuale stipendio iniziale di 6.510 dollari taiwanesi (212 dollari americani) a 26.307 dollari taiwanesi, per assicurarsi che guadagnino abbastanza da coprire le spese quotidiane di base. Tuttavia, la parte di reddito disponibile del salario sarà di 20.320 dollari taiwanesi, mentre l'esercito fornirà anche 5.987 dollari taiwanesi per coprire i pasti mensili e l'assicurazione.

La decisione riguarderà i coscritti nati dal 1° gennaio 2005 in poi. "È una decisione difficile, ma che dobbiamo prendere per lo sviluppo sostenibile e la sopravvivenza di Taiwan", ha dichiarato durante un attesissimo evento stampa. "È una responsabilità che non può essere evitata". Citando l'invasione russa in corso in Ucraina, che dura da più di 300 giorni, Tsai ha detto che Taiwan deve essere pronta a combattere. "Nessuno vuole la guerra", ha detto Tsai, ma ha sottolineato che Taiwan ha affrontato una crescente coercizione militare da parte della Cina negli ultimi anni e deve fare la sua parte potenziando l'autodifesa.

Per garantire che i coscritti si sottopongano all'addestramento richiesto, invece di perdere tempo durante il più lungo servizio militare obbligatorio, la presidente ha detto che riceveranno un addestramento più intenso e più lungo per aumentare la loro preparazione al combattimento.