Torna il terrore a Israele, attacco a Elad: morti e feriti

Israele, l'attentato a Elad, cittadina nel centro del Paese, è il sesto dalla fine di marzo

Hamas esulta e definisce l'assalto una "operazione eroica di alta qualità" nel giorno della celebrazione dell'Indipendenza di Israele. Almeno tre persone sono rimaste uccise e quattro gravemente ferite, in un attacco a Elad, città di ultra-ortodossi, in Israele nel giorno in cui si celebra l'indipendenza di Israele.

Come riporta Haaretz, la polizia sta indagando la natura dell'accaduto. I servizi di emergenza sono operativi sul posto e le autorità di Elad hanno chiesto ai residenti di rimanere nelle loro case. Secondo il Times of Israel l'attacco è avvenuto con un'arma da taglio e con una pistola.

È partita la caccia all'uomo: la polizia cerca due sospetti, secondo quanto riferito dal Jerusalem Post. Sarebbero fuggiti a bordo di un'auto. Hanno usato un'ascia e una pistola e hanno colpito in due punti diversi della città. L'attentato a Elad, cittadina nel centro del Paese, è il sesto dalla fine di marzo (18 morti in totale). E' caccia a due uomini che hanno aggredito i passanti con un'arma da fuoco e con un'ascia. Il portavoce del movimento islamista: "Risposta alla rabbia del nostro popolo per l'attacco dell'occupazione contro i nostri luoghi sacri". In giornata nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee.

Leggi anche: