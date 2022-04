Ucraina, Kiev: a Mariupol combattiamo fino alla fine. Cento donne in battaglia

Guerra Russia Ucraina, Kiev: Mariupol non è caduta, combatteremo fino alla fine

Le forze ucraine rimaste a Mariupol stanno ancora combattendo e continuano a sfidare la richiesta russa di arrendersi. Lo ha assicurato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "La città non è ancora caduta", ha detto Shmyhal al programma "This Week" dell'Abc, aggiungendo che i soldati ucraini continuano a controllare alcune parti della città. Shmyhal ha affermato che in settimana parteciperà agli incontri del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Washington e cercherà maggiore assistenza finanziaria per l'Ucraina.

Guerra Russia Ucraina, a Mariupol combattono un centinaio di donne

A difendere Mariupol fino alla fine anche un centinaio di donne combattenti. Sono rimaste tra le fila di chi non ha abbandonato la città, sotto l'assedio russo, testimonia la giornalista Tetyana Danylenko. Tra loro c'era anche il sergente maggiore Olena Kushnir, medico della Guardia nazionale, morta negli ultimi scontri. Olena era riuscita nei giorni scorsi ad evacuare il figlioletto. Nei primi giorni di guerra aveva perso il marito. A marzo aveva fatto un video in cui testimoniava il martirio della citta' e chiedeva aiuto all'occidente: "Non compatitemi, sono un medico, una combattente, sono Ucraina, faccio il mio dovere", diceva.

Mosca a acciaieria Mariupol, se resistete sarete eliminati

"Se continuano a opporre resistenza, saranno tutti eliminati". E' il messaggio del Ministero della Difesa russo alla resistenza ucraina asserragliata nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo lo scadere dell'ultimatum per la resa. Lo riporta l'agenzia russa Interfax, citando il portavoce del ministero Igor Konashenkov. "Al gruppo di forze ucraine, accerchiato e bloccato nell'acciaieria, e' stato offerto di deporre volontariamente le armi e di arrendersi per salvare le loro vite" ma Kiev ha proibito al reggimento Azov di negoziare la resa, ha aggiunto Konashenkov secondo l'Interfax, citando alcune conversazioni radio intercettate.

Kiev, possibile sbarco forze russe a Mariupol

Le forze russe potrebbero essere impegnate in queste ore nei "preparativi" per uno sbarco nella citta' portuale ucraina di Mariupol. In un aggiornamento sulla situazione sul terreno, la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha infatti affermato stamane che il suo dicastero sta "verificando" informazioni giunte a Kiev su "preparativi nemici per un'operazione di sbarco navale" nella citta' assediata. Lo riporta Ukrinform.









