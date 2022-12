Ucraina, Zelensky: "Blackout mondiale di 1 ora per dimostrare solidarietà"

Oggi 20 dicembre 2022 la guerra tra Russia e Ucraina è arrivata a 300 giorni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Bakhmout, una cittadina nella regione orientale ucraina di Donetsk, teatro da mesi di intensi combattimenti tra l'esercito russo e le forze ucraine.

Zelensky propone un blackout mondiale per l'Ucraina

Un blackout mondiale di un’ora per dimostrare solidarietà all’Ucraina. La proposta arriva dal presidente Zelensky, che ha chiesto a tutti i cittadini del mondo di spegnere le luci di istituzioni, monumenti e quelle natalizie delle singole case per dimostrare vicinanza al Paese invaso dalla Russia. Il blackout è previsto per domani, 21 dicembre, dalle 20 alle 21.

Putin: "La situazione è estremamente difficile nelle zone annesse"

"La situazione nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile": lo ha detto ieri sera il presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata dei Servizi di Sicurezza.

Il leader russo all'intelligence: "Le persone che vivono lì contano sulla vostra protezione ed è vostro dovere fare tutto il necessario per garantire al massimo la loro sicurezza, il rispetto dei loro diritti e libertà".

Lo riporta il Guardian ricordando che Mosca ha annesso illegalmente a settembre queste quattro regioni ucraine. Putin ha inoltre ordinato ai Servizi federali di sicurezza (Fsb) di intensificare la sorveglianza della società russa e delle frontiere del Paese per contrastare quello che considera "l'emergere di nuove minacce" dall'estero.

Tensione tra Ue e Russia

La tensione tra Russia e Unione europea è salita dopo il via libera, da parte di Bruxelles, al price cap sul gas a 180 dollari che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023. Mosca ha fatto sapere che prenderà provvedimenti in merito.

Kiev, un convoglio russo bombardato sull'istmo della Crimea

Nella notte una colonna di veicoli russi è andata a fuoco sull'istmo di Crimea, le fiamme sono state riprese in un video: lo ha reso noto il sindaco in esilio di Melitopol Ivan Fedorov, secondo il quale le Forze armate ucraine si stanno avvicinando alla Crimea.

"Ultimamente si sono verificate situazioni misteriose ai danni degli occupanti che pensavano di essere al sicuro. Questa notte sull'istmo di Crimea, vicino a Chongar, un convoglio di veicoli di russi è finito sotto il fuoco. Sulla stessa penisola si sentono continuamente strane esplosioni. Nascondendosi in Crimea, i russi sperano di non essere raggiunti dalle nostre forze o di essere salvati dalla loro affidabile difesa aerea. Tuttavia, i fatti dicono il contrario", ha commentato Fedorov.

La Russia ha perso finora 99mila soldati in Ucraina

"Tra un giorno la Russia arriverà a perdere 100mila dei suoi soldati in Ucraina, finora ne ha persi 99mila". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel consueto discorso serale. "Il motivo? Nessuno a Mosca ha una risposta. Fanno la guerra e sprecano la vita delle persone – la vita di altre persone, non i loro cari, non la propria vita, ma gli altri – e solo perché qualche gruppo al Cremlino non sa ammettere gli errori e ha una terribile paura della realtà. Ma la realtà parla da sé" ha aggiunto Zelensky.

Bakhmut è il punto più caldo del fronte di guerra

Nel suo discorso serale Zelensky ha fatto il punto sulla resistenza ucraina sottolineando che Bakhmut "rimane il punto più caldo lungo i 1300 chilometri della linea del fronte. Da maggio i russi cercano di prenderla, ma Bakhmut resiste e sta a sua volta spezzando i russi e i mercenari che li hanno sostituiti", ha aggiunto Zelensky che ha ringraziato i combattenti delle città di Soledar, Avdiyivka, Maryinka, la direzione di Kremensky e dell’intera regione del Donbass.

Kiev ha respinto dieci attacchi russi

L’esercito ucraino, nella giornata di ieri 19 dicembre, ha respinto 10 attacchi russi ad altrettanti insediamenti nelle regioni di Lugansk e Donetsk. La notizia arriva dallo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev. "Nelle ultime 24 ore, le unità delle Forze di Difesa dell’Ucraina hanno respinto gli attacchi degli occupanti vicino a Stelmakhivka, Chervonopopivka, Serebrianske nella regione di Lugansk e Verkhniokamyanske, Pidhorodne, Bakhmut, Opytne, Kurdiumivka, Krasnohorivka, Marinka nella regione di Donetsk", si legge nel rapporto citato da Unian.