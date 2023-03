Uk, Carlo III visita i cugini tedeschi. Il primo viaggio di Stato estero da Re

Uk, Carlo III visita la Germania con la regina consorte Camilla. È il primo viaggio di Stato da Re

Re Carlo III è atterrato in queste ore (29 marzo), con la regina consorte Camilla in Germania. Si tratta della prima visita di Stato dalla sua ascesa al trono seguita l'8 settembre scorso alla morte della madre Elisabetta II, dopo il rinvio di quella prevista nello scorso weekend in Francia: a causa dei timori legati alle oceaniche proteste in corso a Parigi e in altre città contro la riforma pensionistica imposta d'autorità dal presidente Emmanuel Macron.

