Usa-Cina, l'altra guerra. Sei Stati americani colpiti da attacchi hacker

Usa-Cina, hacker in azione. Non solo l'Ucraina è in guerra

La guerra in Ucraina continua senza sosta. Putin non si ferma e vuole conquistare l'intero Paese facendo cadere il premier Zelensky. Ormai la capitale Kiev è accerchiata e per questo il presidente ucraino ha deciso di trattare per davvero, con l'obiettivo di interrompere gli attacchi russi e sul tavolo ha messo la rinuncia al Donbass e alla Crimea. Ma parallelamente, il conflitto in Ucraina, ha riacceso una contesa ancora più pericolosa, quella tra Usa e Cina per il dominio del mondo.

Almeno sei stati americani sono stati presi di mira da hacker di un gruppo cinese, per alcuni vicino al governo di Pechino, in grado di sfruttare alcune vulnerabilità emerse negli ultimi mesi nell'infrastruttura dei siti internet. Lo rivela la società di cybersecurity Mandiant che punta il dito contro il noto gruppo di hacker cinesi APT41. Dallo scorso maggio a questo febbraio, il gruppo ha compromesso almeno sei reti governative statali sfruttando le vulnerabilità nei programmi internet-facing, tra cui un'applicazione di segnalazione della salute degli animali, spiega Mandiant.

