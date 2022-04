Zelensky: "Borodyanka? Peggio di Bucha". Pentagono: "Putin su Kiev ha fallito"

Guerra Russia Ucraina, scoperta una nuova strage di civili vicino Kiev

La guerra in Ucraina continua senza nessuna sosta. La Russia adesso sta concentrando i suoi attacchi nel Sud del Paese ma punta soprattutto alla seconda città più grande, Kharkiv. La conferma arriva dal Pentagono. Putin ha rinunciato alla conquista di Kiev. Lo afferma il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin spiegando di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin abbia rinunciato a conquistare Kiev dopo che le sue forze sono state respinte dall'esercito ucraino. "Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l'Ucraina, così come la capitale. Si era sbagliato. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell'est del Paese", ha spiegato nel corso di un'audizione al Senato.

“Ci sono più vittime a Borodyanka, in questa piccola città, che a Bucha". Entrambe a Nord-Ovest della capitale Kiev e di recente tornate sotto controllo ucraino. Lo ha detto Zelensky nel suo tradizionale video messaggio serale. "Ogni crimine sarà punito e ogni carnefice sarà trovato", ha detto. Poco prima, il procuratore generale ucraino Irina Venediktova aveva annunciato il ritrovamento di 26 corpi sotto le macerie di due condomini bombardati a Borodyanka, una cittadina che prima della guerra contava poco più di 13.000 abitanti. Secondo le autorità locali i dispersi sono 200.

