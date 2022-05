Zelensky: "I russi hanno fatto una strage di civili, 60 morti in una scuola"

Guerra Russia Ucraina, bombardata una scuola nel Lugansk

Non c'è pace in Ucraina, si combatte senza sosta da 74 giorni e i russi non sembrano avere nessuna intenzione di fermarsi. Il tanto atteso e temuto 9 maggio è arrivato e oggi in occasione della parata militare per celebrare la liberazione dal fascismo, Putin terrà un discorso alla Nazione e il mondo attende di capire quali saranno le prossime mosse dello Zar. Intanto, dopo un pesantissimo attacco effettuato sabato in una scuola nella regione di Lugansk, è arrivato un bilancio tragico. Sono 60 le persone rimaste uccise nell'edificio bombardato nell'Est dell'Ucraina: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ieri, nel villaggio di Bilohorivka, nella regione di Lugansk, una bomba russa ha ucciso 60 civili", ha affermato Zelensky in collegamento video con i leader del G7.

I media ucraini avevano riferito che all'interno della scuola si erano rifugiate 90 persone e che circa 30 erano state tratte in salvo in tempi veloci. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è "inorridito" dall'attentato a una scuola nell'Ucraina orientale, che ha ucciso 60 persone e ha chiesto che i civili siano risparmiati. Lo ha affermato il suo portavoce, Stephane Dujarric, dopo la denuncia del presidente Zelensky al G7. Guterres, ha detto il portavoce, "riafferma che i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre risparmiati in tempo di guerra". L'attacco, ha aggiunto, "ci ricorda ancora una volta che in questa guerra, come in tanti conflitti, sono i civili a pagare il prezzo più alto".

