Ucraina, Zelensky all'Occidente: "Con le vostre armi avremmo vinto la guerra"

Mosca invia all'Ucraina una "chiara" bozza di accordo e attende la risposta di Kiev



La Russia ha consegnato all'Ucraina una bozza di documento sui colloqui formulata chiaramente e attende la risposta. Ora la palla e' nel campo di Kiev. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov citato dalla Tass.

Ma il presidente Zelensky tira dritto e non sembra volere la pace. Nuova dura sferzata del presidente ucraino all'Occidente sul fronte armamenti. "Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri partner hanno e che sono paragonabili a quelle usate dalla Federazione Russa, avremmo gia' posto fine a questa guerra", ha dichiarato Zelensky nel suo ultimo videomessaggio.

Mosca, "Non ci fidiamo piu'" dei negoziatori ucraini - La Russia "non si fida piu'" dei negoziatori ucraini. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista al canale televisivo Rossiya-24, rilanciata dalla Tass. "Non c'e' piu' fiducia in queste persone da molto tempo", ha detto, commentando i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. La portavoce ha poi ribadito l'accusa di "incoerenza" nella posizione negoziale di Kiev gia' avanzata anche dal Cremlino. "Da parte dell'ufficio di un uomo che si fa chiamare presidente dell'Ucraina ed e' dotato di poteri adeguati, e' stata avanzata la richiesta di condurre negoziati", ha ricordato Zakharova, "la Russia non ha rifiutato questa richiesta. Poi, come sempre, e' iniziato un circo, letteralmente e in senso figurato, dal regime di Kiev: prima vengono, poi non vengono, a volte partecipano, a volte no. Mosca era pronta a questo". "E' uno schema classico, che dice che il regime non e' indipendente, e' controllato. E in secondo luogo, che i negoziati sono usati come distrazione", ha denunciato la portavoce.

