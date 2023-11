Da Lidl i maglioni si possono noleggiare: nuovo trend di Natale

Lidl nel Regno Unito permetterà di noleggiare i suoi maglioni di Natale fino al 31 dicembre al costo di 2 sterline al giorno tramite l'app By Rotation

Lidl ha creato una vera e propria moda con la sua linea di abbigliamento e nel Regno Unito ha deciso di lanciare un servizio molto particolare. La catena di supermercati infatti permetterà di noleggiare i suoi maglioni di Natale, realizzati con tessuti riciclati, per tutte il periodo delle feste.

I maglioni di Lidl sono coloratissimi e impreziositi da tutte le forme tipiche del Natale (renne, fiocchi e pupazzi di neve, abeti, etc.) e ovviamente il logo dell'azienda. Sono inoltre ispirati alle icone delle feste come Mariah Carey, Leona Lewis ed Elton John.

Il noleggio del maglione di Natale costa 2 sterline al giorno e sarà disponibile fino al 31 dicembre e non si può richiedere un noleggio inferiore ai 3 giorni. La spesa minima sarà quindi di 6 sterline, pari a 6,91 euro. Il ricavato dell'iniziativa andrà poi in beneficienza all’ente di beneficenza britannico per la protezione dei bambini Nspcc (National society for the prevention of cruelty to children).

Si potranno quindi noleggiare i maglioni di Natale di Lidl sull'app By Rotation. "Progettare e produrre questi maglioni è stato molto divertente e creativo - ha dichiarato Lydia Bolton, la designer che ha curato il progetto - ma sapere che verranno noleggiati e indossati più volte supporta anche la mia missione di valorizzare e riutilizzare i tessuti".