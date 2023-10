Londra, apre il colossal hotel The OWO: è stato il set di molti film di 007

OWO è un nuovo albergo di lusso a Londra da 54mila metri quadrati con 120 camere per gli ospiti, 85 appartamenti, 9 ristoranti e 3 bar

A Londra ha ufficialmente aperto l'OWO (Old War Office), un albergo di lusso con all'interno ben 9 ristoranti e 3 bar, tra cui lo Spy Bar ispirato ai film di James Bond. Nella struttura lavorano nomi di altissimo livello della ristorazione internazinale come lo chef stelalto giapponese Endo Kazutoshi, il francese Mauro Colagreco e marchi italiani come Langosteria e Paper Moon.

OWO era un ex quartiere generale del Dipartimento di Stato per la Guerra durante i due conflitti mondiali realizzato nel 1906. La struttura è stata acquistata dal gruppo alberghiero Raffles per 350 milioni di sterline e prevede anche la partecipazione del colosso Guerlain, i cui prodotti arricchiscono ulteriormente l'offerta per i clienti dell'albergo.

OWO è un palazzo in stile Edoardiano da 54.000 metri quadrati al 57 di Whiteall con oltre 1.000 stanze collegate da una rete di corridoi di oltre 2,5 miglia. Si parla di 120 camere per gli ospiti e 85 appartamenti privati e una super spa targata Guerlain. OWO poi è stato utilizzato come set per diverse scene di almeno 5 film dedicati a James Bond, personaggio realizzato da Ian Fleming.