Pasqua 2022 colombe: oro verde (pistacchio del Bronte) e cioccolato di Modica

Pasqua 2022, colombe artigianali: l'oro verde e il cioccolato di Modica. Le creazioni di Pistì

Una lievitazione naturale e ingredienti di prima qualità per le creazioni di Pasqua 2022 di Pistì. Due Colombe diverse, che hanno come minimo comune denominatore il cioccolato fondente, che si unisce all’impasto, morbido e profumato, unico nel suo genere, realizzato con acqua surgiva e lievito madre e che viene lasciato lievitare lentamente fino a 36 ore per raggiungere la massima sofficità e digeribilità.

Una confezione in scatola per la colomba ricoperta da scaglie di cioccolato extra fondente e di Modica IGP che racchiude un ripieno di crema di cioccolato dalla scioglievolezza irresistibile (20€) e una confezione con incarto a mano per la colomba che racchiude tutto il gusto del cioccolato, della pesca e soprattutto del pistacchio, simbolo della tradizione brontese, oro verde che nasce alle pendici del maestoso vulcano frutto della fertile terra siciliana e che guarnisce questi capolavori di pasticceria (16€).

Pistì: dal pistacchio verde di Bronte alla mandorla siciliana

Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna, una quindicina di anni fa. Nino Marino era un manager creativo proveniente dal settore alimentare, Vincenzo Longhitano invece era un abile dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di Pistacchio. Nel 2000 i due giovani uniscono le loro forze per dare vita a una piccola produzione di alta pasticceria. Nello stesso anno, subito dopo il debutto al “Cibus” di Parma, le numerose richieste da parte della grande distribuzione rendono necessario l’acquisto di un’intera pasticceria nel centro di Bronte. Oggi Pistì un punto di riferimento per il territorio di Bronte e, proprio grazie alla scelta di privilegiare uno standard qualitativo eccellente, impiega stabilmente 100 dipendenti fissi, che diventano 180 nei periodi di alta stagione. Tutte le materie prime impiegate da Pistì raccontano la millenaria storia dolciaria siciliana, in un ideale itinerario attraverso l’Isola: il pistacchio verde di Bronte DOP, la mandorla siciliana, le nocciole dei Nebrodi, lavorati e trasformati secondo criteri che ne preservano l’in-tegrità e li traducono in squisitezze inimitabili. I dolci sono realizzati a mano, senza l’impiego di bracci o macchine, ma con un lavoro certosino che in cui nulla viene lasciato al caso e tutto l’impegno viene messo in ogni lavorazione.

Il fatturato globale è di oltre 55 milioni di euro e venduto unicamente al dettaglio specia-lizzato come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita. Pistì è presente in 80 Paesi intutto il mondo, in particolare Nuova Zelanda, Australia e Giappone.

Leggi anche: