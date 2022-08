Corona presenta il Natural Bar: per la prima volta in Italia

Corona Natural Bar, iconico locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali

La Golden Hour, l’ora esatta quando il cielo si tinge d’oro, è il momento perfetto per godersi un momento di relax con una Corona fredda con una fetta di lime. Per vivere l’experience Aperitivo Corona al meglio, approda in Italia per la prima volta il Corona Natural Bar, un iconico locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre, per 10 giorni, presso la Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (LI) arriva infatti la location perfetta per godere della Golden Hour e avere l’Aperitivo con una Corona fresca insieme agli amici.

Corona Natural Bar è una vera e propria impresa tecnica: realizzata dagli Arenas Posibles, specialisti delle sculture di sabbia che lavorano ad incredibili progetti di caratura internazionale, è costruito interamente con materiali 100% naturali non lavorati, come sabbia e legno. Progettato per abbracciare a pieno la natura che lo circonda, il bar sarà accessibile solo su prenotazione gratuita a partire dall’8 agosto (tutti i dettagli sul sito corona-extra.it/NaturalBar). Corona Natural Bar stupisce anche nel design, minimalista e dalle linee organiche, diventando il luogo ideale per gustare il sapore rinfrescante di Corona – marchio di eccellenza AB InBev – durante la Golden Hour ed è a tutti gli effetti uno spazio che permette di riconnettersi con la natura.

Corona Natural Bar: musica, spiaggia, natura e atmosfera

Gli ospiti di Corona Natural Bar potranno accomodarsi sulle sedute realizzate con sabbia e godere di una serie di attività che renderanno questa esperienza davvero unica nel suo genere: musica acustica, intrattenimento, scoperta della natura, photo opportunity che sfruttano gli avvolgenti colori della Golden Hour… un ricco palinsesto, di giorno in giorno diverso, che allieterà tutti coloro che visiteranno la location.

Una parte fondamentale dell’atmosfera magica presente al Corona Natural Bar sarà data dalla musica: ogni giorno in spiaggia, al calar del sole, gli ospiti saranno avvolti dalle sonorità che spaziano dal pop colorato e spensierato dei Selton – il trio pop di polistrum dentisti brasiliani e trapiantati a Milano, presenti il 26 agosto – a quelle che mixano blues e ritmi afro grazie alle chitarre di Adriano Viterbini (che sarà al Corona Natural Bar dal 27 al 31 agosto) e Jack Jaselli (in spiaggia dall’1 al 4 settembre).

Per accedere al Corona Natural Bar e partecipare all’experience occorre iscriversi sul sito di Corona nella sezione “Natural Bar” e prenotare il momento migliore in cui raggiungerlo, tra il 26 agosto e il 4 settembre: sono disponibili 3 slot al giorno, a partire dalle 17:00, ciascuno con capienza massima di 35 persone, per un’esperienza davvero esclusiva.

Al suo termine, Corona Natural Bar non lascerà alcun residuo: Corona si impegnerà a a realizzare un’attività di clean-up della spiaggia, nel pieno rispetto della natura del luogo.

L’appuntamento, dunque, è dal 26 agosto al 4 settembre presso la Spiaggia del Seggio a Marina di Castagneto Carducci (LI).