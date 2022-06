Custodisci il mio segreto, il giallo dell'estate di Matteo Bonacina

Custodisci il mio segreto, il romanzo di Matteo Bonacina

È in libreria il romanzo d’esordio di Matteo Bonacina, autore di Meda (MB), “Custodisci il mio segreto”, un avvincente romanzo di formazione «sullo sfondo di una Sicilia misteriosa e infuocata, il racconto potente di un’adolescenza in contrasto con i lati oscuri degli adulti» come ben sintetizza lo scrittore Luca Ammirati.

“Custodisci il mio segreto” è il racconto dell’amicizia tra due giovani, Iacopo e Valeria, sbocciata casualmente a Santa Maria, un paese immaginario della Sicilia, e che verrà interrotta dalla morte della ragazzina. Affiancato da nuovi e sinceri amici, Iacopo si ritroverà ad affrontare un percorso accidentato e pericoloso per la scoperta della verità che lo trasformerà in un giovane uomo.

L’autore presenterà il romanzo il 7 giugno alle ore 18.30 a Milano presso l’Associazione culturale Labò (viale Zara 9), il 18 giugno alle ore 15.30 al Festival Inchiostro di Crema, mentre il 25 giugno alle ore 16.30 incontrerà i suoi lettori alla Medateca (via Gagarin 13) di Meda (MB).

Custodisci il mio segreto, la storia

Estate, primi anni Novanta. Iacopo è un tredicenne ingenuo e un po’ impacciato della provincia milanese che viene spedito dalla zia per le vacanze a Santa Maria, un paesino della Sicilia. Qui incontra Valeria, una ragazza travolgente e piena di allegria. Le giornate di Iacopo trascorrono spensierate tra corse in bici, tuffi dagli scogli e falchi da far volare. Tutto cambia con l’improvvisa morte di Valeria, di cui è accusato il suo amico Pietro.Ben presto Iacopo scopre che la verità non è quella che tutti raccontano e si trova ad affrontare le minacce dell’uomo più in vista del paese. Ma lui non è più lo stesso ragazzino impaurito che è sbarcato sull’isola: le sfide con il bullo Ciccio, l’incontro con un avvocato incorruttibile e l’amicizia speciale con una ragazza di nome Viola lo hanno trasformato.Aiutato anche da una misteriosa “Madonnina”, riesce a portare alla luce il terribile segreto che qualcuno ha cercato di seppellire, onorando la memoria della sua amica Valeria.





Custodisci il mio segreto, Matteo Bonacina

Matteo Bonacina vive a Meda (MB). Ha una laurea e un master in Psicologia e per diversi anni ha svolto la professione di formatore e ricercatore. Oggi lavora come redattore per la stampa specializzata e collabora con Le Guide di “Repubblica”.

Matteo Bonacina “Custodisci il mio segreto”

pp. – 17,90 euro anche in formato ebook 8,99 euro

Con Extended Book (https://www.morellinieditore.it/extendedbook)

Leggi anche: