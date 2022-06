Aprilia domina tra i "Love Brands" 2022 di Talkwalker. Abarth e Illy sul podio

Love Brands 2022: sono Aprilia, Abarth e Illy i brand più amati dagli italiani



E’ Aprilia il brand più amato in Italia nel 2022 secondo l’annuale classifica ‘Love Brands 2022 di Talkwalker’ – la piattaforma di Consumer Intelligence numero uno al mondo - seguito da Abarth (Stellantis), e Illy (Illycaffé) al terzo posto, ma anche da una nutrita rappresentanza di brand del fashion quali Prada, Dolce & Gabbana, Valentino e Gucci. Entra in classifica anche Zoom, che gli italiani hanno imparato a conoscere ed amare durante i difficili mesi della pandemia. Mentre completano la Top10 due celeberrimi marchi stranieri che però trovano spazio nel cuore dagli italiani quali IKEA e Lego.

Eccezionale è però la performance di Illy che oltre ad essersi piazzata ai vertici della classifica italiana, ottiene uno straordinario secondo posto nel Love Brands mondiale (il miglior risultato di sempre per un marchio tricolore) subito dietro ad Asics (al 1° posto) e davanti a superbrands quali Jimmy Choo (7°), Muji (10°), Bosch (19°), Palmolive (20°), Lancome (21°), Nescafé (22°), L’Oreal (29°), Adidas (45°) Apple, (47°) mentre per trovare altri brand italiani nella classifica globale bisogna scorrerla sino al 23mo posto dove si piazza Dolce & Gabbana, quindi al 32mo Missoni e Alfa Romeo al 36mo.

La ricerca, elaborata utilizzando la Piattaforma di Accelerazione di Consumer Intelligence di Talkwalker, insieme a Hootsuite, ha analizzato 1.500 brand nei differenti paesi del mondo, per un totale di 2,6 miliardi di conversazioni (nel periodo luglio 2021 - marzo 2022) su social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione. Love Brands misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale Top50 e le Top10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione.

“Misurare il concetto di amore attraverso l’ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili – spiega Francesco Turco Marketing Manager Talkwalker per l’Italia - Tuttavia, è possibile osservare i sintomi che dimostrano la passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell’amore, emozione, gioia; engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto e, nella classifica di quest’anno, – sottolinea Turco - anche una rilevante e concreta coscienza sociale, ambientale ed economica”.

Ecco dunque la Top10 Talkwalker-Love Brands Italia 2022:

1° Aprilia

2° Abarth

3° Illy

4° Prada

5° Zoom

6° IKEA

7° Dolce & Gabbana

8° Valentino

9° Gucci

10° Lego





Leggi anche: