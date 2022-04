Varvaglione1921 sceglie il gaming placement per la sua linea di vini 12eMezzo

Edutainment gaming: una formula ingaggiante per festeggiare i 10 anni del brand

L’azienda vinicola tarantina Varvaglione1921 ha scelto un modo davvero originale di festeggiare i primi dieci anni della sua linea 12eMezzo, che punta a un target giovane: un videogame che promuove educazione e formazione in maniera decisamente ingaggiante. Si tratta di una forma di placement in linea con le ultime tendenze del marketing e della comunicazione corporate: non basta più decantare le magnificenze dei brand con gli strumenti dell’advertising tradizionale, ma vanno inseriti in un contesto narrativo che ne evidenzi valori, qualità e tratti distintivi.

In questo particolare videogame il giocatore viene accompagnato da Ercolino, il cane della famiglia Varvaglione, in un percorso attraverso i vigneti, scansando tutto ciò che mette in pericolo la vite e l’uva, passando per le fasi di imbottigliamento fino alla degustazione. Il gioco prevede diverse fasi che alla fine condurranno il winelover fino allo stand al Vinitaly dove nel consueto e atteso angolo social sarà possibile continuare a giocare e aggiudicarsi gadget da ritirare direttamente alla fiera (a Verona dal 10 al 13 aprile).

Proprio qui si svolge il terzo e ultimo livello del gioco, con il giocatore che deve man mano raccogliere i loghi del brand Varvaglione1921 per raggiungere lo stand dell’azienda. I primi due, invece, sono ispirati all’edutainment gaming, ovvero la comunicazione giocosa finalizzate alla didattica. Il primo è ambientato in una vigna, dove il player deve guidare un trattore e raccogliere gli elementi essenziali per la produzione, quali l’uva e l’acqua, e schivarne altri, che potrebbero invece danneggiare il raccolto, come la neve e i funghi; il secondo si concentra sul processo di imbottigliamento e protagonista è la bottiglia che l’utente deve muovere su di un rullo, prendendo gli oggetti utili al suo completamento (etichette e tappi) ed evitando quelli non inerenti. L’obiettivo è, quindi, che l’utente giocando, intraprenda un viaggio alla scoperta del ciclo di vita del prodotto, che lo conduce dalla raccolta del vino alla produzione della bottiglia.

Per iniziare a giocare collegarsi con il link che porta alla landing page: https://varvaglione.net/?page_id=23749



