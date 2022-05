Ascolti TV ieri 12 maggio 2022: Eurovision top, Dritto e Rovescio primo talk

Ascolti TV ieri 12 maggio 2022: il talk di Del Debbio batte Piazza Pulita con 985mila spettatori e il 6,7% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV della prima serata con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 (dalle 20.57 alle 23.16), seguita da 5.538.000 spettatori pari al 27.7% di share. Secondo posto per Canale 5 con la prima tv di Un figlio di nome Erasmus, che ha appassionato 2.307.000 spettatori pari al 13.1% di share. Terzo gradino del podio per Dritto e Rovescio su Rete4 con un a.m. di 958.000 spettatori con il 6.7% di share (presentazione di 10 minuti: 960.000 – 4.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 maggio 2022, Il Giustiziere della Notte su Rai2 con 1.152.000 spettatori (5.9%), Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia 1 con 971.000 spettatori (5.2%), The Tomorrow Man su Rai3 con 586.000 spettatori (2.9%), Piazza Pulita su La7 con 799.000 spettatori (5.6%), Se solo fosse vero su TV8 con 313.000 spettatori (1.6%), King Arthur sul Nove con 221.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV Access Prime Time

Rai1 si conferma prima rete negli ascolti TV ieri 12 maggio 2022 anche nell'access prime time con l’anteprima dell‘Eurovision Song Contest 2022, vista da 3.876.000 spettat0ri con il 20.1%. Seguono poi Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.854.000 spettatori (18.5%), La Gioia della Musica su Rai3 con 975.000 spettatori (5.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 790.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 844.000 spettatori (4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.325.000 spettatori (6.7%).

