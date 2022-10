Ascolti TV ieri 13 ottobre 2022: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita

Ascolti TV ieri 13 ottobre 2022: il programma condotto da Del Debbio conta 985mila spettatori e il 6,6% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV della prima serata di ieri con il finale della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha interessato 4.366.000 spettatori pari al 24.1% di share. Il Grande Fratello Vip 7 su Italia 1 è secondo con 2.541.000 spettatori pari al 19.5% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 si piazza al terzo posto con un a.m. di 958.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 ottobre 2022 per le altre reti: Unabomber su Rai2 con 685.000 spettatori (3.7%), Atomica Bionda su Italia 1 con 873.000 spettatori (4.7%). Una Intima Convinzione su Rai3 con 281.000 spettatori (1.7%), Piazza Pulita su La7 con 874.000 spettatori (5.9%), Lazio-Sturm Graz di Europa League con 802.000 spettatori (3.9%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 461 .000 spettatori (2.4%).

Ascolti TV ieri 13 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 13 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.409.000 spettatori con il 20.3% di share. Seguono sugli altri canali: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.646.000 spettatori (16.8%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.120.000 spettatori (5.2%), la semifinale Italia-Brasile dei Mondiali di Pallavolo Femminile con 2.201.000 spettatori (10.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.150.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 912.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.853.000 spettatori (8.5%) e la Uefa Europa League su TV8 con 259.000 spettatori (1.2%).