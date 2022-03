Ascolti TV ieri 14 marzo 2022: Presa Diretta travolge Quarta Repubblica

Ascolti TV ieri 14 marzo 2022: Presa Diretta è il primo talk con 1.7 milioni di spettatori per il 7,76% di share

Il finale del 'Grande Fratello VIP 6' su Canale 5 conquista il primo posto negli ascolti TV con con una media d'ascolto fino a tarda notte di 3.659.000 spettatori con il 26.06% di share. Questa edizione si è chiusa dopo 183 giorni dall'ingresso dei primi concorrenti (un record per l'edizione Vip a parimerito con il 'GF11') e dopo 4392 ore di diretta TV e 49 puntate di prima serata. Medaglia d'argento per la fiction di Rai1 'Vostro Onore', seguita da 3.262.000 spettatori pari al 15.49%. Sul gradino più basso del podio 'Presa Diretta' su Rai3, che ha interessato 1.718.000 spettatori e il 7.76% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti TV ieri 14 marzo 2022 nel prime time: 'Delitti in Paradiso' su Rai2 (1.223.000 spettatori, share 5.11%, per il primo episodio, e 933.000 spettatori, share 5.02%, per il secondo), 'Freedom - Oltre il Confine' su Italia 1 (985.000 spettatori, share 4.72%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (980.000 spettatori, share 5.67%), 'Sherlock - L'Abominevole Sposa' e 'Sherlock - I Mastini di Baserville' su La7 (rispettivamente, 500.000 spettatori, share 2.22%, e 201.000 spettatori, share 1.71%), 'Mai Stati Uniti' sul Nove (371.000 spettatori, share 1.7%), 'Sahara' su Tv8 (336.000 spettatori, share 1.6%).

