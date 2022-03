Ascolti TV ieri 15 marzo 2022: diMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 15 marzo 2022: diMartedì è il primo talk con 1.3 milioni di spettatori per il 6,53% di share

Grande debutto per la nuova fiction 'Studio Battaglia' su Rai1 che vince gli ascolti TV della prima serata con 4.183.000 telespettatori e al 18,91% di share. Secondo posto per Canale 5 con la partita di Champions League Manchester United-Atletico Madrid, seguita da 3.469.000 di tifosi con il 14,42%. Medaglia di bronzo per un altro debutto, quello de 'La Pupa e il Secchione Show' su Italia 1, visto da 2.003.000 telespettatori pari al 12,62% di share.

Appena fuori dal podio per gli ascolti TV ieri 15 marzo 2022 troviamo Rai2 con 'Stasera tutto è possibile', che ha totalizzato 1.318.000 telespettatori e il 7,37% di share, seguito da La7 che con 'diMartedì' ha conquistato 1.338.000 telespettatori con uno share del 6,53%, mentre su Rai3 Cartabianca ha interessato 897.000 telespettatori con il 4,48%. Su Retequattro 'Fuori dal Coro' ha registrato 830.000 telespettatori e il 4,84% di share. Tv8 con 'Italia's Got Talent' ha ottenuto 659.000 telespettatori e il 3,2% e infine su Nove '40 carati' è stato seguito da 283.000 telespettatori pari all'1,3% di share.

Ascolti TV ieri 15 marzo 2022 nell'access prime time

Nell'access prime time vince Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' che ha totalizzato 5.394.000 telespettatori con il 21,3%, mentre 'Striscina la notizina' su Canale 5 ne ha interessati 3.724.000 pari al 15,14% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai domina con 'L'Eredità', che ha conquistato 4.870.000 telespettatori e il 24,36% di share. Su Canale 5 'Avanti un altro!' ha intrattenuto 3.891.000 telespettatori con il 19,99% di share.

