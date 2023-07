Ascolti TV ieri 17 luglio 2023: Don Matteo cresce nel pomeriggio

Ascolti TV ieri 17 luglio 2023: Estate in Diretta ottiene 1.47 milioni di spettatori per il 17,9% di share

Rai1 negli ascolti TV ieri 17 luglio 2023 per il pomeriggio arriva con il TG1 Economia a 2.055.000 per il 18% di share. Segue Don Matteo con 1.231.000 spettatori (12.2%) nel primo episodio e 1.204.000 spettatori (14.7%) nel secondo episodio. Estate in Diretta ottiene 1.477.000 spettatori con il 17.9%. Un Altro Domani su Canale 5 raggiunge 982.000 spettatori (12.6%) mentre le notizie dei TGR su Rai3 hanno informato 1.991.000 spettatori (17.9%). TG4 Diario del Giorno ha interessato 439.000 spettatori (5.8%). Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 arriva a 220.000 spettatori (2.6%).