Ascolti TV ieri 17 maggio 2022: Don Matteo senza rivali, DiMartedì primo talk

Ascolti TV ieri 17 maggio 2022: Floris batte Giordano e Bianca Berlinguer con poco più di 1 milione di spettatori e il 5,7% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV per la prima serata di martedì con una nuova puntata di Don Matteo 13, che ha conquistato 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share. Medaglia d'argento per il film Le ragazze di Wall Street – Business is Business su Canale 5 con 1.808.000 spettatori con uno share del 10.1%. Sul terzo gradino del podio si piazzano Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti su Italia 1 con 1.404.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 maggio 2022 per le altre reti, The Equalizer 2 – Senza perdono su Rai2 con 1.092.000 spettatori (5.7%), #Cartabianca su Rai3 con 900.000 spettatori (5.2%). , Fuori dal Coro su Rete4 con un a.m. di 724.000 spettatori (4.9%), DiMartedì su La7 con 1.010.000 spettatori (5.7%), Revenant – Redivivo su TV8 con 191.000 spettatori (1.1%), Men in Black II sul Nove con 277.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 17 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima negli ascolti TV ieri 17 maggio 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.916.000 spettatori con il 24.5%. Seguono Striscia la Notizia su Canale 5 con3.262.000 spettatori (16.2%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.382.000 spettatori (7%), La Gioia della Musica su Rai3 con 862.000 spettatori (4.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 935.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 861.000 (4.3%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.564.000 spettatori (7.9%).

