Ascolti TV ieri 18 maggio 2022: parte col botto la fiction Giustizia per tutti

Ascolti TV ieri 18 maggio 2022: tra i talk, Controcorrente raggiunge 695mila utenti per il 4,7% di share

Grande successo negli ascolti TV per Canale 5 per la nuova fiction Giustizia per Tutti con Raoul Bova, che ha conquistato 3.736.000 spettatori pari al 20.7% di share. Secondo posto per il documentario in omaggio allo scomparso cantautore Franco Battiato su Rai 1. Il Coraggio di essere Franco è stato visto da 2.429.000 spettatori pari al 13.1% di share. Terzo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.740.000 spettatori per il 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 maggio 2022, The Good Doctor su Rai2 con 1.047.000 spettatori (5.1%) e The Resident 761.000 (4.1%), Le Iene Show su Italia1 con 1.105.000 spettatori (8.2%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 695.000 spettatori (4.7%), Atlantide su La7 con 351.000 spettatori (2.6%), la finale di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers su TV8 con 1.025.000 spettatori (5,7%) e Men in Black 3 sul Nove con 470.000 spettatori (2.5%)

Ascolti TV ieri 18 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 vince però gli ascolti TV ieri 18 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.176.000 spettatori con il 20.9%. Seguono Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.628.000 spettatori (18%) NCIS su Italia 1 con 1.332.000 spettatori (6.9%), La Gioia della Musica su Rai3 con 1.044.000 spettatori (5.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 876.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 801.000 (4%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.563.000 spettatori (7.9%).

Leggi anche: