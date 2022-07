Ascolti TV ieri 21 luglio 2022: boom di Zona Bianca che allunga su In Onda

Ascolti TV ieri 21 luglio 2022: il programma di approfondimento di Brindisi ottiene 1.12 milioni di spettatori per il 9,6% di share

Don Matteo resta una certezza per Rai1 che infatti grazie alla fiction, seguita da 1.868.000 spettatori pari al 13.8%, ottiene nuovamente la medaglia d'oro negli ascolti TV. Al secondo posto si piazza la serie TV Se Mi Vuoi Bene su Canale 5 con 1.657.000 spettatori pari al 12.5% di share. Zona Bianca su Rete 4 raggiunge la terza piazza con 1.120.000 spettatori e il 9.6% di share

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 luglio 2022 per le altre reti: Il Mio Amico Jeff su Rai2 con 731.000 spettatori pari al 5.3% di share, FBI Most Wanted su Italia 1 con 1.023.000 spettatori (7.1%), La Grande Opera all’Arena di Verona (Carmen) su Rai3 con 524.000 spettatori (4.2%), In Onda Prima Serata (21.20 alle 21.56) su La7 con 1.113.000 spettatori (7.3%) e Servant of The People con 206.000 spettatori (1.7%), Cops – Una Banda di Poliziotti su TV8 con 302.000 spettatori (2.1%) e La leggenda di un amore – Cinderella sul Nove con 369.000 spettatori (2.8%)

Ascolti TV ieri 21 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima anche negli ascolti tv ieri 21 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che raccoglie 2.477.000 spettatori con il 16.1%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.387.000 spettatori (15.6%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.064.000 spettatori (7%), Viaggio in Italia su Rai3 con 715.000 spettatori (4.9%) e Un Posto al Sole con 1.261.000 spettatori (8.2%), Controcorrente su Rete 4 con 930.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 1.121.000 spettatori (7.2%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 1.208.000 spettatori (7.8%).