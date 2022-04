Ascolti TV ieri 25 aprile 2022: ennesimo flop per la serie con Zelensky

Ascolti TV ieri 25 aprile 2022: la fiction sul presidente dell'Ucraina perde ancora share

Rai1 festeggia la festa della Liberazione con il primo posto negli ascolti TV grazie alla serie 'Nero a metà' interpretata da Claudio Amendola, vista da 4.357.000 per il 20,2% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'L'Isola dei Famosi', che ha totalizzato 2.485.000 telespettatori e uno share del 17,19%. Terzo posto per Rai3 con 'Report' seguito da 1.674.000 telespettatori (share del 7,7%).

Fuori dal podio degli ascolti TV ieri 25 aprile 2022, 'Made in Sud' su Rai2 è stato visto da 1.073.000 telespettatori (share del 6%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 778.000 telespettatori e uno share del 4,63%. Su Tv8 'Mia Moglie per Finta' è stato seguito da 562.000 telespettatori (share del 2,66%) mentre su Italia1 'Battiti Live' presenta MSC Crociere - Il viaggio della musica ha raggiunto 527.000 telespettatori registrando uno share del 2,76%. Sul Nove 'Bad Company - Protocollo Praga' ha totalizzato 452.000 telespettatori e il 2,21%. Su La7 infine la serie 'Servant of the People' con 449.000 spettatori (1.92%) nel primo episodio e 429.000 spettatori (2.08%) nel secondo episodio.

Ascolti TV ieri 25 aprile 2022 nell'access prime time

Negli ascolti TV ieri 25 aprile 2022 nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - il ritorno' ha ottenuto 4.683.000 telespettatori e uno share del 20,2 % mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' ha realizzato 3.439.000 telespettatori e uno share del 14,79%. Nel complesso le reti Rai hanno totalizzato in prima serata il 36,4% di share e 8.387.000 telespettatori, in seconda serata il 30,6 % di share e 3.301.000 telespettatori e nell'intera giornata il 34,8 % di share e 3.411.000 telespettatori.

