Ascolti TV ieri 26 aprile 2022: vince la Champions League, Rai1 è seconda

Ascolti TV ieri 26 aprile 2022: DiMartedì è il primo talk con 1.3 milioni di spettatori e il 6,74% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti TV con la semifinale di Champions League tra Manchester City-Real Madrid, che ha incollato al video 4.597.000 spettatori di tifosi per il 19,41% di share. Seconda posizione per Rai1 con la fiction La Scogliera dei Misteri, che ha appassionato 3.266.437 di spettatori pari al 14.81% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, seguito da 1.297.986 spettatori pari all'8.85% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 aprile 2022 per le altre reti: Come ti divento Bella! su Rai2 con 1.036.657 spettatori (4.62%), #Cartabianca su Rai3 con 1.281.423 spettatori (6.45%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 889.283 spettatori a.m. (5.23%), DiMartedì su La7 con 1.371.909 spettatori (6.74%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 485.927 spettatori (2,36%) e Parker sul Nove con 416.765 (1,98%).

