Ascolti TV ieri 6 giugno 2022: cresce L'Isola dei Famosi, male Report

Ascolti TV ieri 6 giugno 2022: il programma di approfondimento condotto da Ranucci raggiunge 1.5 milioni di spettatori per l'8,9% di share

Canale 5 conquista la prima serata di ieri con L'Isola dei Famosi, che negli ascolti TV si aggiudica 2.461.000 spettatori pari al 20.5%. Secondo posto per Rai1 con la commedia drammatica A casa tutti bene, seguita da 2.674.000 spettatori pari al 15.8% di share. Report su Rai3 si conferma al terzo posto con 1.548.000 spettatori e l'8.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 6 giugno 2022 per le altre reti: Made In Sud su Rai2 con 938.000 spettatori ( 6.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 715.000 spettatori (5.2%), Chicago P.D. su Italia 1 con 1.232.000 spettatori (7.6%), Yellowstone su La7 con 276.000 spettatori (1.8%), Gomorra – La serie su Tv8 con 353.000 spettatori (2%), A testa alta sul Nove con 281.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 6 giugno 2022 nell'access prime time

Rai 1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 6 giugno 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, che ha intrattenuto 3.860.000 telespettatori pari al 21,47% di share. Seguono per le altre reti, La gioia della musica su Rai3 con 893.000 spettatori (5,38%), Striscia la notizia su Canale 5 con 2.883.000 telespettatori (15,99%), NCIS su Italia 1 con 1.304.000 telespettatori (7,35%) Stasera Italia su Rete 4 con 795.000 telespettatori (4,67%) nella prima parte e 783.000 (4,32%) nella seconda, Otto e mezzo su La7 con 1.313.000 telespettatori (7,33%).

Leggi anche: