Ascolti TV ieri 7 giugno 2022: l'Italia vince in campo sul piccolo schermo

Ascolti TV ieri 7 giugno 2022: DiMartedì supera di poco Cartabianca con oltre 1 milione di spettatori e il 6,7% di share

La Nazionale di Mancini impegnata in Nations League con l'Ungheria fa vincere a Rai1 la gara degli ascolti TV con 6.406.000 spettatori pari al 32.8% di share. Medaglia d'argento per il film Eternal Love su Canale 5 con 2.040.000 spettatori pari al 12.2% di share. Un Boss in incognito su Rai2 si piazza al terzo posto con 1.443.000 spettatori e uno share dell'8%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 giugno 2022 per le altre reti: Cartabianca su Rai 3 con 1.042.000 spettatori (6.5%), Il compagno Don Camillo su Rete 4 con 865.000 spettatori (5.2%), Un’estate ai Caraibi su Italia 1 con 967.000 spettatori (5.6%), DiMartedì su La7 con 1.097.000 spettatori (6.7%), Matrimonio a 4 mani su TV8 con 285.000 spettatori (1.6%), L’uomo che sussurrava ai cavalli sul Nove con 290.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 7 giugno 2022 nell'access prime time

Striscia la Notizia su Canale 5 registra negli ascolti TV ieri 7 giugno 2022 nell'access prime time una media di 2.528.000 spettatori con uno share del 13%. NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 chiude con 1.213.000 spettatori (6.4%), seguito da La Gioia della Musica su Rai3 con 1.018.000 spettatori (6%). Stasera Italia su Rete 4 raggiunge 822.000 spettatori (4.6%)vnella prima parte e 959.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 lo supera con 1.249.000 spettatori (6.6%).

Leggi anche: