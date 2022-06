Ascolti TV ieri 8 giugno 2022: il Referendum traina Controcorrente e La7

Ascolti TV ieri 8 giugno 2022: TgLa7 con lo speciale sul voto raggiunge 489mila spettatori per il 3,1% di share

Rai1 conquista la vetta degli ascolti TV con il film Torno Indietro e Cambio Vita, in onda dalle 21.36 alle 23.13, che ha intrattenuto 2.922.000 spettatori pari al 16.8% di share. Secondo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 12.7%. A breve distanza si piazza L’Ora – Inchiostro contro Piombo, in onda su Canale 5 dalle 21.39 alle 23.53, con 1.900.000 spettatori pari al 12.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 giugno 2022 per le altre reti: Tg2 Post – Speciale Referendum su Rai2 con 441.000 spettatori (2.4%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.086.000 spettatori (6.7%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 783.000 spettatori (5.5%), Speciale TGLa7 – Sì o No su La7 ha registrato 498.000 spettatori (3.1%), Quattro Matrimoni su Tv8 con 355.000 spettatori (2,3%), Un Paese a Dieta sul Nove con 229.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 8 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si classifica al primo posto negli ascolti TV ieri 8 giugno 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha intrattenuto 3.632.000 spettatori con il 19.3%. Seguono poi Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.226.000 spettatori (17.1%), NCIS su Italia 1 con 1.297.000 spettatori (7%), La Gioia della Musica su Rai3 con 1.036.000 spettatori (6%), Stasera Italia su Rete 4 con 896.000 spettatori (5%) nella prima parte e 853.000 (4.5%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.226.000 spettatori (6.6%).

Altro risultato eccezionale per “Alessandro Borghese Celebrity Chef”. Ieri Il nuovo format dell’access prime time di TV8, che ha visto come protagonisti di puntata Nicole Rossi e Francesco Pannofino, è stato seguito da 561.000 telespettatori con il 3% di share e oltre 1,5 milioni di contatti, risultando il programma più visto della giornata di TV8. La puntata di ieri ha registrato anche picchi di 756.000 telespettatori e del 3,93% di share (tra le donne 20-64 anni la puntata ha superato il 5% di share). Questa sera Alessandro Borghese Celebrity Chef andrà in onda eccezionalmente alle ore 19.50, sempre su TV8.

