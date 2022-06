Ascolti TV ieri 9 giugno 2022: Dritto e Rovescio raddoppia Piazzapulita

Ascolti TV ieri 9 giugno 2022: il programma di Del Debbio interessa 1 milioni di spettatori per l'8% di share

E' sfida tra repliche per gli ascolti TV di ieri. Rai1 vince con Don Matteo 12, seguito 2.880.000 spettatori pari al 17.6% di share. Secondo posto per Scherzi a Parte su Canale 5, che ha divertito 1.959.000 spettatori con uno share del 13.8%. Dritto e Rovescio su Rete 4 si conferma in terza posizione con un a.m. di 1.029.000 spettatori (8%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 giugno 2022 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 989.000 spettatori (5.7%), Hard Kill su Italia 1 con 933.000 spettatori (5.5%), Il signor Diavolo su Rai3 con 313.000 spettatori con il 2%, Piazzapulita su La7 con 808.000 spettatori (4.6%), Radio Zeta Future Hits Live 2022 su TV8 con 275.000 spettatori (1.8%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 610.000 spettatori (3.7%).

Ascolti TV ieri 9 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto anche negli ascolti TV ieri 9 giugno 2022 nell'access prime time con la replica de Soliti Ignoti – Il Ritorno, vista da 4.113.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono poi Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.135.000 spettatori (16.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.247.000 spettatori (6.8%), l’Atletica Leggera con 1.047.000 spettatori (5.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 868.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 866.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su la7 con 1.425.000 spettatori (7.7%).

