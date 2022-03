Belpietro lascia la guida di Panorama: al suo posto si scalda Umberto Brindani

Maurizio Belpietro chiama Umberto Brindani per la direzione di Panorama. A rivelarlo, un tweet del giornalista specializzato in media Claudio Plazzotta. Belpietro, dal 2018 direttore ed editore del settimanale milanese, avrebbe corteggiato l'ex direttore di Oggi per prendere la guida della propria testata. Per adesso, le voci rimangono tali: non ci sono state né conferme, né smentite.

Umberto Brindani corteggiato da Maurizio Belpietro per la direzione di Panorama. I due si sono parlati, non c’è fretta di chiudere. Mi sembra di essere @FBiasin quando fa i post democristiani sul calciomercato… — Claudio Plazzotta (@Claplaz) March 8, 2022