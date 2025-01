Tronchetti Provera, Silvio Campara, Achille Lauro e... Amori e (presunti) flirt di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ritrovato l'amore con Giovanni Tronchetti Provera ma nei mesi scorsi ha avuto molti altri flirt a partire da Silvio Campara fino a Tony Effe e Andrea Bisciotti

Chiara Ferragni ha scoperto nel peggiore dei modi che l'ex marito Fedez prima, durante e dopo il matrimonio ha tenuto in piedi una relazione parallela con la stilista 28enne Angelica Montini. L'influencer ha deciso di reagire alla bomba lanciata da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo.it tramite le sue Storie su Instagram, rivelando di aver cacciato Fedez di casa proprio dopo la scoperta di un suo tradimento.

Va detto però che secondo quanto affermava Corona tempo fa anche Chiara Ferragni sarebbe stata infedele. L'imprenditrice digitale avrebbe infatti avuto una liason con Achille Lauro. La voce comunque non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Ora Chiara Ferragni sembra comunque essersi lasciata alle spalle Fedez ritrovando l'amore con Giovanni Tronchetti Provera. I due dovrebbero convolare a nozze a breve e già si parla di un figlio in arrivo.

L'influencer prima di arrivare a Giovanni Tronchetti Provera è stata però accostata anche ad altri uomini dopo il divorzio da Fedez. Ad esempio si vociferava di una sua liason con Tony Effe, che ha scatenato il dissing tra il trapper romano e Federico Lucia. Alla fine comunque l'ex membro della Dark Polo Gang ha ufficializzato la relazione con Giulia De Lellis.

Molto più concreto invece il rapporto tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, CEO di Golden Goose. La coppia è stata paparazzata per buona parte dell'estate e sembrava che ci fossero tutte le premesse per una relazione vera e propria. L'imprenditore veronese però ha poi deciso di chiudere perché non contento della troppa esposizione mediatica. Chiara Ferragni nei mesi scorsi era stata anche accostata anche all'ortopedico toscano Andrea Bisciotti e il tennista Alexander Zverev.