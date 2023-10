Dal Guardian a El Paìs, la separazione di Meloni rimbalza sulla stampa estera

Meloni-Giambruno, la rottura "fa rumore" anche all'estero

La separazione tra la premier Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno scatena un terremoto mediatico, in Italia ma anche sulla stampa estera, dove le principali testate internazionali riportano la decisione presa dalla Presidente del Consiglio di porre fine alla relazione sentimentale - che, come ribadito dalla stessa Meloni "durava da quasi dieci anni" - a seguito dei fuori onda resi pubblici dal programma tv Striscia la Notizia.

L'agenzia di stampa britannica Reuters titola: "La prima ministra italiana Meloni lascia il partner dopo i commenti sessisti in tv", a cui si accoda anche The Guardian dagli Stati Uniti, aggiungendo: "Il giornalista tv Andrea Giambruno è stato registrato mentre rivolgeva commenti inappropriati a una collega donna".

Dello stesso avviso è anche El Paìs, che onorando la proverbiale matrice anti-machista spagnola, pone l'accento sui commenti sessisti nei confronti della collega, titolando su "Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia, il presentatore Andrea Giambruno".







Il Financial Times, dal canto suo, fa un passo ulteriore, specificando in modo puntuale cosa è successo e cosa "c'è dietro" la scelta della premier: "Giorgia Meloni si separa dal partner dopo i suoi commenti sessualmente espliciti. I critici - precisa il quotidiano economico-finanziario britannico - dicono che il conduttore tv Andrea Giambruno sia divenuto un ostacolo politico per la premier italiana".