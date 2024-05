Del Piero star tv: siparietto con Bellingham e re degli spot. Dopo Sky, ora...

Del Piero-Bellingham siparietto in tv dopo Real Madrid-Bayern Monaco

I tifosi lo ricordano con nostalgia sul campo da gioco con la maglia di Juventus o nazionale italiana (campione del mondo nel 2006 in Germania). Ma quello è il passato. Oggi Alessandro Del Piero è un apprezzato volto della televisione. Su Sky Sport da qualche anno è opinionista nelle notti di Champions.

Nell'ultima, poche ore fa, lo abbiamo anche visto nelle vesti di intervistatore: lui leggenda del calcio col microfono e di fronte uno dei nuovi golden boy del pallone, Jude Bellingham (da molti considerato un futuro pluri-vincitore del Pallone d'Oro) reduce dalla rocambolesca vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco (2-1, Alphonso Davies ha illuso i bavaresi, Joselu tra l'88 e il 91° ha incendiato il Bernabeu) che ha qualificato i blancos all'ennesima finale di Champion League, sognando la 15° coppa dalle Grandi Orecchie.

Divertente il siparietto tra i due: prima di iniziare l'intervista con Alex Del Piero, il 2oenne calciatore inglese si soffermato sul look dell'ex capitano bianconero: "Ogni volta che ti vedo indossi sempre un bel abito, un po’ pazzo ma bello". Pinturicchio, che aveva un completo nero con strisce verticali bianche, è subito scoppiato a ridere.

Alessando Del Piero gol con gli spot: Sky e testimonial di Poltronesofa

In questi mesi abbiamo visto Alex Del Piero protagonista degli spot Sky - dal fronte Mobile passando per la spettacolare campagna assieme a Sinner, Leclerc, Egonu, Guido Meda e altre stelle dello sport). Ma la leggenda della Juventus e del calcio italiano in questi giorni è andato in gol con... i divani.

Pinturicchio infatti è il nuovo testimonial di Poltronesofà, azienda fondata da Renzo Ricci specializzata nella vendita di divani, che in questi anni ha lanciato campagne di comunicazione con tante stelle dello spettacolo. Qualche nome? Recentemente Luciana Littizzetto, prima di lei Amadeus, Sabrina Ferilli, Mara Maionchi, Gerry Scotti, Carlo Conti e Orietta Berti. Il format anche con Del Piero è sempre lo stesso con gli “artigiani della qualità", che in questo caso lanciano la promozione che prevede il 40% di sconto per alcuni modelli.

