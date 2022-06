Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni di domani sera 9 giugno 2022: Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni

Nella nuova puntata, in onda giovedì 9 giugno in prima serata su Rete4, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale, con un approfondimento sulle conseguenze del conflitto in Ucraina per l’economia nostrana, tra rincari e sanzioni, mentre la Russia continua a minacciare l’Occidente.

Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul mercato del lavoro per capire la correlazione tra Reddito di Cittadinanza e mancanza di lavoratori stagionali. Focus sul nuovo allarme sicurezza in Italia in seguito alla maxi-rissa e ai casi di molestie a Peschiera del Garda del 2 giugno.

Infine, si tornerà a parlare dei quesiti referendari sulla giustizia che porteranno alle urne gli italiani domenica 12 giugno. Tra gli ospiti di Del Debbio: Davide Faraone, Anna Maria Bernini, Giuliano Granato, Laura Ravetto, Michela Vittoria Brambilla, Matteo Ricci e Stefano Fassina.

