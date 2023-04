Dritto e Rovescio, ospiti stasera: le previsioni di Santanchè sulla Pasqua

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il ministro del Turismo Daniela Santanchè

Oggi 6 parile 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Daniela Santanchè sul tema del turismo, in particolare sulla situazione legata alla Pasqua e alle prossime festività, con un punto anche sulla stretta attualità politica.

Nel corso della puntata, spazio al tema dell’immigrazione e alla nuova stretta decisa dal Governo Meloni. E ancora, nuove testimonianze e documenti esclusivi sul fenomeno sempre più dilagante delle borseggiatrici che rapinano cittadini e turisti nelle principali città italiane.

Infine, un focus sul reddito di cittadinanza e sulla proposta di impiegare nell’agricoltura i percettori del sussidio, dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni del ministro Lollobrigida. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Augusta Montaruli, Silvia Sardone, Rita Dalla Chiesa, Diana De Marchi.