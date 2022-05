Fcp-Assointernet, su gli investimenti pubblicitari nel 1° quadrimestre: +1,5%

Fcp-Assointernet, cala la pubblicità online ad aprile (-3,7%): ma primo quadrimestre fa +1,5%

Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp Assointernet registrano nel primo quadrimestre dell’anno il +1,5% pari a 138,6 milioni di euro, mentre il dato del mese di aprile 2022 attesta un lieve decremento (- 3,7%), rispetto all’omologo periodo del 2021.

Le analisi in termini di device evidenziano nel primo quadrimestre 2022 una lieve crescita sia della voce “smartphone” (+1,8%) che della componente “Desktop/Tablet” (+1.3%). Sempre nel primo quadrimestre 2022 si registra un sensibile incremento della fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+10,3%), alla quale si affianca una sostanziale tenuta della modalità “Browsing” (+ 0,8%).

Come riporta Primaonline, una valutazione di andamento correlata ai diversi comparti economici evidenzia nel corso del primo quadrimestre di quest’anno il buon andamento di numerosi segmenti di clientela. Si rafforza, in particolare, rispetto ai primi mesi dell’anno, la crescita dei settori merceologici dell’abbigliamento/oggetti personali, così come il comparto Finanza-Assicurazioni e quello dell’industria/Edilizia. In ulteriore ripresa anche l’area del Tempo Libero e del Turismo/Viaggi.

“Il primo quadrimestre 2022 si chiude complessivamente in modo positivo, sostiene Giorgio Galantis, Presidente FCP Assointernet, nonostante il perdurare di elementi di incertezza connessi al contesto macroeconomico che si traduce, nel complesso, con un atteggiamento più attendista degli investitori, ma non introduce sostanziali elementi di discontinuità rispetto agli orientamenti di pianificazione legato al mezzo digital che da sempre si distingue per la sua flessibilità e varietà di offerta.

