Totti, ospite da Maria De Filippi a "C'è Posta per Te"

Canale 5, Totti fa il suo ritorno a C'è Posta per Te da Maria De Filippi. Sfrutterà l'occasione per parlare di Ilary?

Totti sarà ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”. Proprio nei giorni in cui il gossip impazza per via della (presunta) crisi con la moglie Ilary Blasi, Francesco Totti è pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi. L’ex calciatore sarà infatti uno degli ospiti della prossima puntata di C’è Posta per Te, in onda su Canale 5, in prima serata, sabato 26 febbraio 2022.

Totti è ormai un habitué del people show più longevo della televisione nostrana. Dal 2001, anno in cui è stata trasmessa la terza edizione, l’uomo ha già presenziato 12 volte come ospite del programma. Il Pupone ha dunque deciso di farsi ospitare nuovamente da Maria De Filippi e, probabilmente, con la sua partecipazione, data l’attenzione concentrata su lui e Ilary negli ultimi giorni, toglierà qualche dubbio ai telespettatori.

